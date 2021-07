“Monopattini elettrici e sicurezza stradale, sensibilizzare giovani e famiglie”

“Sensibilizzare le famiglie sulle regole fondamentali per un corretto uso dei monopattini elettrici da parte dei più giovani”.

E’ una delle richieste emerse nel corso di una riunione in Prefettura, primo momento di confronto volto all’approfondimento tecnico e normativo relativo alla circolazione stradale dei mezzi a due ruote sempre più diffusi anche a Piacenza. La circolazione dei monopattini elettrici – viene ricordato -, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Tuttavia, per circolare su strada, devono rispondere a specifiche caratteristiche:

– avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);

– non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;

– essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;

– essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;

– riportare la marcatura «CE»;

– avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;

– da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

“Nel corso dei lavori – fa sapere la Prefettura – è emersa la necessità di sensibilizzare le famiglie circa le regole fondamentali per un corretto uso dei monopattini elettrici da parte dei più giovani, con particolare riferimento al divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 14, e in generale gli utenti all’obbligo del casco fino ai 18 anni, all’uso delle luci e delle bretelle rifrangenti, al divieto di trasporto di persone, oggetti e animali, oltre il traino di veicoli”. Al riguardo, con la ripresa dell’anno scolastico nel mese di settembre, la stessa Prefettura, coinvolgendo la Consulta degli Studenti ed i Dirigenti Scolastici, promuoverà in collaborazione con la Polizia Stradale un’iniziativa per la diffusione nelle scuole di materiale informativo sul corretto utilizzo dei monopattini nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

All’incontro, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale del Comune di Piacenza, della Polizia Locale del Comune di Fiorenzuola, della Polizia Locale dell’Unione Comuni Val Nure Val Chero, della Polizia Locale dell’Unione Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po, della Polizia Locale dell’Unione Montana Alta Val Nure, con il Comandante della Locale Sezione della Polizia Stradale nel ruolo di relatore che ha illustrato la normativa e la casistica di riferimento.