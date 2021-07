Dl Recovery, Murelli (Lega) “Ok a ordine del giorno su usi idrici per coltivazioni”

“Lega sempre a fianco degli agricoltori. Approvato il nostro ordine del giorno al decreto Recovery, a mia prima firma, che impegna il governo a uniformare in tutto il territorio nazionale le norme europee sugli utilizzi idrici per le coltivazioni e la pronta applicazione delle deroghe previste per le situazioni di emergenza siccità”.

Così la deputata piacentina della Lega Elena Murelli, che prosegue: “Rispetto ad altre regioni, l’Emilia Romagna le interpreta in modo estremamente restrittivo, mettendo molte aziende agricole nella condizione di non avere acqua con i tempi giusti e obbligandole così a un calo della produzione sia in termini qualitativi che quantitativi. Un problema grave, che va risolto con rapidità per tutelare le coltivazioni e migliaia di lavoratori”.