Musica e danza, a Palazzo Farnese arriva “El Tango”

Atteso appuntamento inserito nella rassegna Estate Farnese, venerdì 23 luglio alle ore 21 arriva “El Tango” con la spettacolare danza della Roberto Herrera Tango Company nel cortile all’aperto di Palazzo Farnese.

Sulle celebri musiche di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, eseguite dal vivo al pianoforte da Kaori Sacco e al bandoneon da Simone Marini, i danzatori si alterneranno sul palcoscenico in uno spettacolo intenso che ripercorre la storia del tango partendo dalle origini ai giorni nostri, un percorso crescente tra le danze folcloristiche argentine fino ad approdare alle sonorità del tango nuevo.

Per l’occasione, grazie a Iren, partner dell’evento, d’intesa con Il Comune di Piacenza e la Fondazione Teatri di Piacenza, saranno riservati 20 posti omaggio destinati ai Circoli ricreativi comunali della terza età.

Iren da sempre al fianco della Fondazione Teatri Piacenza come socio fondatore, ha voluto offrire attraverso questo spettacolo un momento di svago agli anziani rimasti in città, in segno della vicinanza al territorio ed alla sua gente.

Le coreografie sono firmate dal ballerino e coreografo argentino Roberto Herrera, oggi considerato un vero e proprio Maestro, punto di riferimento sia per il tango tradizionale che per le forme più innovative: la sua eleganza e il suo stile lo hanno consacrato come uno dei migliori ballerini di tango di tutti i tempi. È stato coreografo di diversi spettacoli, con cui si è esibito nei maggiori teatri argentini e internazionali. Con la sua Compagnia Roberto Herrera Tango ha tenuto centinaia di spettacoli nei teatri e Festival in Italia, Germania, Spagna, Turchia, Argentina, Brasile, Giappone, sempre con grande successo di pubblico.

I biglietti per lo spettacolo potranno essere acquistati online, sul sito www. teatripiacenza.it, o su appuntamento alla Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13: tel. 0523 385720, e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it. (nota stampa)