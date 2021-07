Nuoto, Fabio Ricci (Nino Bixio) protagonista ai regionali estivi: quattro medaglie

Soddisfazioni per la Nino Bixio ai Campionati Regionali estivi Ragazzi di nuoto, andati in scena a Milano lo scorso week end.

Protagonista Fabio Ricci (Ragazzi 14), che ha partecipato a quattro gare salendo sempre sul podio, in due occasioni sul gradino più alto aggiudicandosi il titolo di campione regionale lombardo nelle gare dei 100 stile libero, col tempo di 54”85, e dei 200 stile libero, vinti per soli 3 centesimi col tempo di 2’01”29. Si è poi guadagnato la medaglia d’argento nei 50 stile (25”40) e la medaglia di bronzo nei 400 stile libero (4’22”40). Fabio si era già messo in luce ai campionati regionali primaverili e con questi risultati conferma le aspettative del tecnico Andrea Frovi, avendo ancora margini di miglioramento.

Hanno migliorato i loro tempi, ottenendo buone prestazioni, anche Sara Trespidi, che ha gareggiato nei 200 delfino con 2’40”05 (30° posto), nei 200 dorso con 2’38”85 (41° posto) e nei 400 misti con 5’35”15 (21° posto), Luca Rossi nei 100 dorso con 1’09”91 (24° posto) e Luca Trespidi, in gara nei 100 delfino con 2’01”25 (20° posto). Risultati che hanno permesso alla Nino Bixio di piazzarsi al 14esimo posto nella classifica a squadre, su 78 partecipanti.