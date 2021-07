Nuoto, un oro e un argento per Elena Zilli (Nino Bixio) ai campionati regionali

Sabato 3 e domenica 4 luglio si sono svolti a Mecenate (Milano) i campionati regionali Esordienti A a cui ha partecipato la Nino Bixio con quattro atlete, Lucrezia Sofia Dordoni, Cecilia Ricci, Giorgia Sardi ed Elena Zilli.

Ben due volte è salita sul podio Elena Zilli, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 rana col tempo di 2’50”68 e la medaglia d’argento nei 100 rana col tempo di 1’19”02. Hanno migliorato i loro tempi, ottenendo buone prestazioni, anche Lucrezia Sofia Dordoni, che ha ottenuto il quarto posto nei 200 stile libero col tempo di 2’23”05 sfiorando il podio per pochi decimi, il nono posto nei 100 stile libero in 1’05”96 e il dodicesimo nei 100 dorso in 1’17”39, e le due debuttanti nella categoria esordienti A, Cecilia Ricci, 57esima nei 100 rana con 1’36”46, 63esima nei 200 rana con 3’30”65 e 87esima nei 100 stile libero con 1’16”38, e Giorgia Sardi, 34esima nei 400 stile libero in 5’30”26, 59esima nei 200 dorso con 3’04”47 e 86esima nei 100 dorso con 1’29”69.

La Nino Bixio si è piazzata al quattordicesimo posto su ben 87 squadre partecipanti.