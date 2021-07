Nuova luce sul Garilli, al via i lavori per rifare l’impianto di illuminazione

Iniziano in questi giorni i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione dello Stadio comunale “Garilli” di Piacenza che si concluderanno nella prima settimana del mese di agosto.

“Grazie a questo intervento – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – che fa seguito ad altre opere realizzate nel corso di questi anni, a partire dalle sedute nuove e dalla riqualificazione degli spogliatoi, la città avrà a disposizione un impianto più funzionale, rispondente alle richieste delle competizioni nazionali ed internazionali, capace di ospitare eventi anche serali. In quest’ottica, abbiamo previsto la realizzazione dell’intervento in questo periodo, in modo da far debuttare il nuovo impianto già in occasione della semifinale del campionato europeo di Football Americano che si terrà al Garilli il prossimo 7 agosto e pronto per la nuova stagione sportiva del Piacenza Calcio”.

L’intervento, dal valore di circa 275 mila euro, prevede un generale incremento dei livelli di luce, adeguato per quanto riguarda l’illuminamento verticale per le riprese televisive e orizzontale sull’area da gioco, fino al valore richiesto per competizioni nazionali e internazionali. Nello specifico, si agirà con l’installazione di 100 proiettori LED complessivi (con una riduzione di 78 punti luce rispetto l’esistente) da 1420W con Tc 5700K, installati tramite apposite staffe alle piattaforme rettangolari di sommità delle 4 torri faro. Inoltre verranno realizzati nuovi impianti elettrici a servizio di ogni nuovo faro da affiancare a quelli esistenti, 4 nuovi quadri di comando delle torri fari e di un nuovo quadro elettrico. Il tutto produrrà un aumento dell’indice di resa cromatica Ra pari a 70 per l’area gioco.