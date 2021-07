Nuovo ospedale, la prossima settimana la presentazione del progetto

Progetto di fattibilità del nuovo ospedale di Piacenza, la prossima settimana si terrà la presentazione da parte di Ausl.

Dopo il via libera in consiglio all’approvazione della variante urbanistica, passaggio tecnico necessario per la scelta dell’area sulla quale realizzare la struttura, verrà finalmente illustrato il primo progetto da parte dei tecnici dell’azienda sanitaria, alla presenza dei vertici della Regione, il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale Raffaele Donini.

La sua presentazione era stata sollecitata più volte dai consiglieri, sia durante la seduta odierna a palazzo Mercanti, sia durante la commissione che ha preceduto l’ok alla variante.

Il sindaco Patrizia Barbieri aveva in quell’occasione assicurato che il progetto sarebbe stato presentato nei giorni successivi al voto in consiglio.