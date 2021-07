Un altro giorno importante per lo sport piacentino ai giochi olimpici di Tokyo.

Alle 13 italiane (le 20 in Giappone) di venerdì 30 luglio, è infatti pronto a scendere in pista Edoardo Scotti, impegnato nella staffetta 4×400 mista. Scotti, nato a Lodi ma piacentino d’adozione, correrà in prima frazione cedendo poi il testimone ad Alice Mangione, a cui seguiranno Rebecca Borga e Vladimir Aceti.

La formazione azzurra gareggerà nella seconda delle due batterie in programma: accederanno alla finale del 31 luglio le prime tre nazionali di ciascuna batteria, più quelle con i due tempi migliori.