Open Day a Bettola, vaccino per 25 over 60. Martedì tappa a Nibbiano

Dopo il debutto con la fiera di Sant’Antonino lo scorso 4 luglio proseguono in provincia gli Open Day vaccinali promossi dall’Ausl di Piacenza di concerto con i sindaci del territorio.

Sono stati 25 i piacentini over 60 che si sono presentati oggi (19 luglio) a Bettola per ricevere la propria dose di vaccino anti covid19. Il prossimo appuntamento con il Vaccination day itinerante – ricorda l’Ausl – è per domani, martedì 20 luglio, a Nibbiano in Piazza Combattenti: la vaccinazione sarà possibile, in occasione del mercato settimanale, dalle 8 alle 12. La proposta è riservata ai piacentini con più di 60 anni e il vaccino somministrato è Janssen (Johnson & Johnson) che prevede un’unica dose. Le persone interessate alla vaccinazione saranno accolte già sulla piazza da volontari e personale di supporto e potranno qui avere un colloquio di valutazione con un medico. Dopo l’iniezione sosteranno circa 15 minuti e poi riceveranno nella postazione di check out, il certificato di ciclo vaccinale completato, che permette di ricevere il “green-pass”.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti

Martedì 20 luglio – Nibbiano – mercato

Domenica 25 luglio – Carpaneto Piacentino – mercato

Martedì 27 luglio – Vernasca – mercato

Giovedì 29 luglio – Gropparello – mercato

Domenica 1 agosto – Cortemaggiore – mercato

Martedì 3 agosto – Ponte dell’Olio – mercato

Mercoledì 4 agosto – Corte Brugnatella – mercato

Sabato 7 agosto – Bobbio – mercato

Domenica 8 agosto – Castel San Giovanni – mercato

Martedì 10 agosto – Ferriere – mercato

Mercoledì 11 agosto – Ottone – mercato

Giovedì 12 agosto – Farini – mercato

Venerdì 13 agosto – Lugagnano Val d’Arda – mercato –

Domenica 22 agosto – Pianello Val Tidone – mercato e fiera del cotechino