Operaio cade da una scala, trasportato a Parma in eliambulanza

Poco dopo le 8 del mattino di venerdì 9 luglio, in una masseria situata lungo la Strada della Malpodata, nel territorio comunale di Fiorenzuola D’Arda, un operaio – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – è caduto da alcuni metri d’altezza mentre era su una scala che serviva per effettuare alcuni lavori di manutenzione di una tettoia.

Nella caduta al suolo, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma al bacino. Immediati i soccorsi sanitari, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola, un equipaggio della Pubblica Assistenza Val D’Arda con l’ambulanza e anche con l’elisoccorso decollato da Parma. Le condizioni del ferito sono state giudicate gravi ed è stato disposto il trasporto in volo all’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’infortunio anche la Medicina del Lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.