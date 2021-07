Pallacanestro Fiorenzuola, ritorna il ds Zagni. Confermato in blocco lo staff tecnico

Grande ritorno in casa Pallacanestro Fiorenzuola 1972: il nuovo direttore sportivo è Andrea Zagni.

“Il suo nome – si legge nell’annuncio ufficiale della società – non necessita di grandi presentazioni in casa valdardese; classe 1964, di Cremona, dopo la carriera sul parquet ha svolto per anni il ruolo di direttore sportivo nel Gruppo Triboldi Basket, poi Guerino Vanoli Basket, fino al 2014. Da lì, dopo qualche stagione è approdato a Pallacanestro Fiorenzuola 1972, a fianco dell’ex coach Simone Lottici. A distanza di due stagioni dall’arrivederci alla casacca dei Bees, destinazione Ferraroni JuVi Cremona, quello di Andrea Zagni è un ritorno denso di professionalità e competenza, che tutta la società accoglie con grande entusiasmo e con il migliore augurio di un buon lavoro”.

Il club cestistico di Fiorenzuola, ha inoltre comunicato di aver confermato in blocco lo staff tecnico della scorsa stagione. A capo rimane quindi coach Gianluigi Galetti, per la terza stagione head-coach dei Fiorenzuola Bees. Con lui in gialloblu il vice-allenatore Gian Luca Bricchi e gli assistenti Ariele Zanella e Pierangelo Mellone.