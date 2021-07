Pallavolo Alsenese, salutano Lara Boselli e Blanca Martino

Doppio addio in casa Pallavolo Alsenese. Come si apprende da una nota del club “la Pallavolo Alsenese saluta e ringrazia la centrale Blanca Martino e l’opposta Lara Boselli, nella scorsa stagione impegnate nell’under 19 regionale e nella prima squadra in B1 femminile targata Conad Alsenese. A loro va anche l’in bocca al lupo per il futuro”.

Definito lo staff tecnico e sanitario della Conad Alsenese – La Pallavolo Alsenese comunica la composizione dello staff tecnico e sanitario al servizio di coach Enrico Mazzola nella nuova avventura gialloblù nel campionato di B1 femminile, affrontato per la terza volta consecutiva e nella storia. Il nuovo tecnico della Conad Alsenese sarà affiancato da cinque figure, tutte già conoscitrici dell’ambiente piacentino: il vice di Mazzola sarà Giacomo Rigoni, reduce dall’esperienza nel ruolo nella scorsa stagione in B1 nonché tecnico dell’under 19 regionale. Conferme anche nei ruoli di preparatore atletico e massofisioterapista, ricoperti rispettivamente da Giovanni Berzioli e Nicola Sartori, mentre cresce il “reparto-scoutman”, con Fabio Biselli che sarà affiancato nel lavoro settimanale da Davide Bernardini (già in passato scout gialloblù), che al contempo continuerà a essere anche la voce ufficiale delle dirette streaming delle partite della Conad Alsenese.