Parco della Galleana, spuntano due granate di artiglieria: intervento del Genio Pontieri

Al Parco della Galleana a Piacenza spuntano due ordigni bellici, intervengono gli artificieri del Genio Pontieri.

Il ritrovamento, a seguito del quale l’accesso al parco è stato interdetto al pubblico, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 5 luglio: si trattava di due granate d’artiglieria, una da 57 mm APHE italiana, la seconda da 8 cm HE tedesca. L’area interessata è stata subito delimitata, con la messa in sicurezza e la vigilanza assicurata dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale. Al contempo, la Prefettura ha tempestivamente attivato il piano operativo e martedì mattina è scattato l’intervento degli specialisti del 2° Reggimento Pontieri che hanno neutralizzato gli ordigni, fatti successivamente brillare in sicurezza.