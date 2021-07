Ovazioni e tanti applausi hanno salutato anche quest’anno “Piacenza nel Cuore”, la rassegna della canzone dialettale giunta alla 26esima edizione.

Uno spettacolo come sempre all’insegna della tradizione, che guarda al passato ma allo stesso tempo proietta il dialetto nel futuro della nostra città, quello andato in scena domenica sera a Palazzo Gotico nell’ambito delle manifestazioni antoniniane organizzato come sempre da Marilena Massarini, anima della manifestazione. Sul palco si sono alternati alcuni tra i più amati interpreti nostrani che hanno proposto motivi vecchi e nuovi dedicati sia ai piacentini, sia a chi è “arius” e viene da fuori, ma vuole scoprire l’anima di questa città.

Molto apprezzata, fra le altre, l’esibizione della giovanissima promessa piacentina del bel canto, la 19enne Rebecca Brusamonti, che ha duettato con il tenore Gianni Zucca, così come quella delle cinque fisarmoniche e dell’ultranovantenne Emilio Perazzi con la sua armonica a bocca.

