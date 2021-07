Parte la stagione del nuovo Piacenza, Scazzola “Sensazioni positive”

Partita ufficialmente la stagione del nuovo Piacenza, con il primo allenamento sul campo una volta completate le visite mediche. Il club biancorosso ha intanto ufficializzato lo staff tecnico che affiancherà il confermatissimo mister Cristiano Scazzola: vice sarà Moreno Greco; preparatore atletico Matteo Callini; preparatore atletico e recupero infortuni Pablo Lischetti Duarte; allenatore portieri Nicola Barasso; match analyst Pietro Rancati.

“Le sensazioni sono positive – le prime parole di Scazzola – arriviamo da un bel finale di stagione, speriamo di riuscire a ripetere il più possibile le prestazioni che abbiamo fatto nella seconda parte dell’anno. Non siamo ancora al completo, ma manca ancora tempo per la chiusura del mercato: per un allenatore è sicuramente meglio poter lavorare con l’intera squadra sin dall’inizio, ma il gruppo sarà completato quando saremo convinti dei giocatori che riusciremo ad andare a prendere”.

ALLENAMENTI E AMICHEVOLI – Gli allenamenti si svolgeranno, per questa prima settimana, nei campi dello stadio (giovedì e domenica) e del centro sportivo “Bertocchi” (venerdì e sabato), dove sarà anche possibile assistere alle sedute dagli spalti per un massimo di 120 persone solo nella sessione pomeridiana. Il programma prevede due sedute giornaliere, la prima alle 9:30 mentre la seconda alle 17:30. La prima amichevole è stata fissata il 26 luglio a Ponte di Legno contro la Sampdoria, mentre domenica 1 agosto i biancorossi scenderanno in campo contro la Pergolettese: l’incontro si svolgerà alle ore 17 presso il centro sportivo di Ripalta Cremasca e verranno comunicate in seguito le modalità, nel caso, per assistere all’incontro.

ELENCO CONVOCATI PER IL RADUNO 2021/22

ANSALDI FILIPPO, PORTIERE, 2002

CORBARI ANDREA, CENTROCAMPISTA, 1994

EDGARAS DUBICKAS, ATTACCANTE, 1998

GALLETTI, THOMAS CHARLES, PORTIERE, 2003

GIORDANO SIMONE, CENTROCAMPISTA, 2001

GONZI JURI, ATTACCANTE, 1994

LAMESTA DAVIDE, ATTACCANTE, 2000

LIBERTAZZI DAVIDE, PORTIERE, 1994

MAIO FRANCESCO, ATTACCANTE, 1993

MARCHI PAOLO, DIFENSORE, 1991

PALMA ANTONIO, CENTROCAMPISTA, 1994

PARISI TINO, CENTROCAMPISTA, 1995

SIMONETTI PIER LUIGI, DIFENSORE, 2001

STUCCHI SIMONE, PORTIERE, 2001

SULJIC CAZIM, CENTROCAMPISTA, 1996

TAFA SHAQIR, DIFENSORE, 1998