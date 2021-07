Pedone investito a La Verza mentre attraversa, soccorsi in azione

Un uomo di 73 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la Statale 45, a La Verza, nella tarda mattinata del 6 luglio.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto con una Toyota è avvenuto in prossimità dell’incrocio con S. Franca, la strada che conduce sulla strada Agazzana. Fortunatamente le condizioni del pedone non sono gravi. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.