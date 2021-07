Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro le barriere della ciclabile in viale Malta. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 6 luglio a Piacenza.

La donna alla guida dell’auto, una Fiat Panda, è stata soccorsa dagli operatori della Croce Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo viale Malta, in direzione piazzale Torino, quando ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’incrocio con via Castello ed è andata a sbattere contro le barriere della pista ciclabile davanti all’ingresso del polo di mantenimento pesante.

Nell’urto la conducente della Fiat Panda ha riportato ferite lievi, ed è stata condotta al Pronto Soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale.