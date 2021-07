Piace, Roberto Saputo ai saluti: risoluzione consensuale

Si separano le strade tra il Piacenza Calcio e Roberto Saputo.

Il club biancorosso comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore classe 2000, arrivato la scorsa estate a Piacenza. “A Roberto – si legge in una nota – va il ringraziamento del club e un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera”.