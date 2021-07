Piacenza Baseball, l’U12 supera Poviglio: sabato sfida decisiva per i play off

L’Under 12 del Piacenza Baseball torna in carreggiata dopo lo scivolone nel turno precedente.

Al Montesissa la squadra di Bertonazzi ha battuto 8-5 il Poviglio, consolidando il secondo posto in classifica ad una giornata dalla fine. La vittoria biancorossa è stata più che meritata, anche se gli ospiti reggiani hanno saputo reggere il confronto oltre quelle che erano le previsioni. Decisivi i 3 punti segnati, sul 2-2 al 2° inning, per tenere a distanza gli avversari che ancora a due riprese dalla fine inseguivano sul 6-4. Davvero da incorniciare la prova individuale di Chalas, autentico “man of the match”. Sul monte di lancio firmava 9 eliminazioni al piatto in 3 innings mentre nel box di battuta era protagonista di un eccellente 4 su 4 impreziosito da 2 tripli ed un fuoricampo.

Sabato il Piacenza si giocherà il passaggio ai play-off regionali nell’ultimo impegno in casa contro i Crocetta Sharks e servirà una vittoria se non si vorrà sciupare quanto costruito finora.

POVIGLIO 2-0-1-1-1-0 5 PIACENZA 2-3-1-0-2-R 8

Formazione: Chalas, Agosti, Travaini, Achilli, Riviera, Milani, Bertonazzi, Quartieri, Mandas.