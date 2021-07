Pioggia di medaglie per i giovani dell’Atletica Piacenza ai campionati regionali

Il fine settimana del 3 e 4 luglio si sono tenuti i Campionati regionali Allievi e Juniores a Castelfranco Emilia (MO). L’Atletica Piacenza ha fatto registrare un’ottima serie di risultati.

Bellissima prestazione per Filippo Arisi, che si è aggiudicato il titolo regionale nel lancio del martello Allievi con il primato personale di 56,88m.

Campionessa regionale con record anche Vittoria Ferrari: la giovane biancorossa ha vinto i 400m Allieve con il tempo di 59”29. Sulla stessa distanza, ma con gli ostacoli, Vittoria non è riuscita a superare se stessa. Tuttavia, il suo eccellente 1’04”70 è bastato a consacrarla campionessa regionale.

Anche Mattia Bongiorni ha conquistato l’oro regionale nei 400m, ma categoria Juniores: grazie ad una grande volata sul giro di pista, concluso in 50”78.

Bella soddisfazione anche per Sebastiano Labò, capace di scagliare il peso da 6kg riservato alla categoria Juniores a 13,78m, non lontano dal proprio personale.

Argento e personale prima eguagliato e poi sfiorato per Adele Sundas, che ha saltato 3,30m nel salto con l’asta Juniores.

Bene anche Luca Clerici, che è giunto terzo nel salto in lungo Allievi, grazie ad un bel salto a 5,82m e Sofia Porcari, bronzo sui 400m Juniores. Sempre Sofia ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100hs femminili, corsi con il proprio primato personale di 17”13.

Altre prestazioni solide dell’Atletica Piacenza, che non tradisce le aspettative nemmeno dopo gli impegni nazionali. (nota stampa)