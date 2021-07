Pizzelli nuova responsabile provinciale seniores di Forza Italia

“Il coordinamento regionale Seniores di Forza Italia Emilia Romagna ha conferito l’incarico di Responsabile Provinciale Seniores Forza Italia Piacenza e Provincia a Paola Pizzelli, per conseguire, insieme al Presidente Berlusconi, ai dirigenti nazionali, regionali, provinciali, gli obiettivi e i programmi del partito azzurro”.

E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia Piacenza. “Paola Pizzelli – prosegue il comunicato – ringrazia per l’importante nomina ricevuta e nomina a sua volta alcuni Responsabili locali Seniores: Luigi Minari per Fiorenzuola d’Arda, Mauro Saccardi per Piacenza, Giuseppe Bernini per Castel San Giovanni. Pizzelli, nel ringraziare Malvisi e Giatroppi per il loro precedente impegno, comunica che seguiranno, nei prossimi giorni, le nomine dei responsabili Seniores di altri Comuni fra cui Cortemaggiore, Gropparello, Borgonovo, Agazzano, Rottofreno, Gazzola e Cadeo: comuni che andranno ad elezioni in autunno. Successivamente provvederà alla nomina di altri responsabili negli altri comuni della Provincia di Piacenza. In un incontro avvenuto recentemente tra la neo responsabile, il Commissario provinciale Gabriele Girometta, Luigi Minari, Mauro Saccardi e Giuseppe Bernini, sono emerse numerose proposte di lavoro, tra cui una modalità, amministrativamente corretta, per arrivare all’individuazione del Garante per la terza età. In prossime riunioni si valuteranno le varie proposte operative che gli stessi responsabili vorranno esporre”.

BANCHETTI IN CITTA’ E PROVINCIA – Continuano intanto i banchetti del partito in città e provincia per la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia e per continuare a diffondere le azioni di governo che gli azzurri stanno facendo in Parlamento sui tributi seguendo lo slogan “Meno Tasse Più Crescita”: sabato 10 Luglio gli esponenti del partito provinciale e locale saranno a Piacenza in Via XX Settembre e a Fiorenzuola d’Arda in Piazza Taverna dalle ore 10:00 alle ore 12:30.