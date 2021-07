Cerimonia di insediamento nella mattinata dell’8 luglio per il nuovo direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord: dopo tre anni il Maggior Generale Sergio Santamaria ha lasciato il suo posto al Brigadier Generale Daniele Durante, proveniente dal Comando Aviazione dell’Esercito di Viterbo.

La cerimonia si è tenuta alla presenza delle autorità cittadine e del Maggior Generale Arnaldo Della Sala, Comandante del Comando dei Trasporti e Materiali del Comando Logistico dell’Esercito di Roma. Il Brigadier Generale Durante ha preso la parola non nascondendo una certa emozione: “La vostra presenza oggi qui mi riempie di grande orgoglio ed è la testimonianza tangibile della vicinanza della città al Polo di Mantenimento, questa meravigliosa realtà che mi appresto a dirigere ha un prestigio assoluto in tutta Italia. Vengo da diverse esperienze, ma quando mi hanno detto che sarei diventato direttore il solo pensiero mi ha reso orgoglioso e onorato, perchè questa può essere definita una delle realtà produttive più belle dell’Esercito. Raccolgo un’eredità imporante, il generale Santamaria ha svolto un’azione incisiva, constante, metodica e intelligente, portando il Polo a traguardi di assoluto rilievo, a lui va il compito di sostituire il generale Della Sala, un maestro e un padre che ha sempre indicato la strada da seguire”.

Sergio Santamaria, che proprio oggi compie 60 anni, rientrerà a Roma presso il Comando dei Trasporti e Materiali – da cui dipendono tutti i Poli di Forza Armata, tra i quali quello di Piacenza – per assumere l’incarico di Comandante. Nel lasciare Piacenza Santamaria “ha ringraziato tutto il personale del Polo e il territorio piacentino e ha ricordato il periodo di gran sofferenza che ha visto tutte le istituzioni coese nel “fare” e dare risposte concrete, in un momento difficile per tutto il Paese”. “Non solo con la professionalità – ha sottolineato Santamaria – ma anche con il cuore questo Polo è stato vicino alla sua città”. Nella fase più acuta della pandemia il Polo ha infatti ospitato l’ospedale militare allestito nell’emergenza ed è tuttora sede di uno dei centri vaccinali della provincia.