Primo test per il Piace contro la Sampdoria, ecco come richiedere i biglietti

La società Piacenza Calcio comunica le modalità di accesso per la partita amichevole con la formazione della Sampdoria del 26 luglio presso il centro sportivo di Temù (Brescia). Il calcio d’inizio è previsto alle 17,30, e la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Piacenza Calcio.

I biglietti potranno essere prenotati a questo link: https://sport.ticketone.it/47403/90600130/sampdoria-vs piacenza-amichevole

I tagliandi sono gratuiti e sono disponibili sino al riempimento della capienza della tribuna pari 100 posti a sedere. Ogni tifoso potrà richiedere un solo tagliando disponibili e il posto verrà assegnato automaticamente dal sistema di biglietteria rispettando il distanziamento minimo previsto dalle misure anti-Covid. Sarà dunque obbligatorio occupare il posto assegnato nonchè l’utilizzo della mascherina per tutta la durata dell’evento e non sarà possibile effettuare il cambio nominativo.

Nella fase di accesso alla tribuna i tifosi saranno sottoposti a misurazione della temperatura, dovranno obbligatoriamente presentare il biglietto stampato e consegnare l’autocertificazione allegata allo stesso.