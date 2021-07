Record personale e decimo tempo in batteria: Carini conquista le semifinali dei 200 farfalla

Terzo posto nella sua batteria e decimo tempo assoluto nelle qualificazioni per Giacomo Carini, nuotatore piacentino in gara nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo.

Con il tempo di 1’55″33 Carini ha inoltre ottenuto il suo record personale e l’accesso alle semifinali, previste per la giornata di domani, 27 luglio. Qualificato alle semifinali – col settimo tempo – anche Federico Burdisso, l’altro italiano in vasca nelle batterie dei 200 farfalla.

“Sono molto soddisfatto della mia prestazione e anche delle buone sensazioni in vasca – le parole di Carini ai microfoni Rai al termine della gara – è la mia prima Olimpiade e sono contento di esserci arrivato bene dopo un anno in crescita. Il tempo è molto buono, spero di poter dare il meglio anche nella semifinale di domani, anche se l’inversione dell’orario dal pomeriggio al mattino (in Giappone erano le 19:25, ndr) potrà portare qualche difficoltà”.