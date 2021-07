Recupero ex ospedale militare, oggi il ministro Gelmini a Piacenza

Recupero ex ospedale militare, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini sarà a Piacenza venerdì 9 luglio.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, a margine della presentazione del nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia che verrà avviato nella nostra città. Non è un mistero che più volte si sia parlato dell’ex ospedale militare come sede definitiva proprio della nuova facoltà, al momento in ‘appoggio’ al collegio Alberoni. Sull’ex ospedale militare, dice Bonaccini, “abbiamo preso un impegno, con il ministro della Difesa e dell’università, e abbiamo detto che dobbiamo fare un recupero: venerdì sarà a Piacenza il ministro Gelmini, di passaggio verso Milano, dopo aver trascorso quasi tutta la giornata in Emilia Romagna. Si fermerà qui e la porteremo in visita all’ex ospedale militare perché lo candidiamo nell’ambito di progetti di finanziamento nazionali, con fondi europei”.

“Recuperando questo immobile, si darà una mano a progetti che riguardano, guarda caso, i temi della conoscenza, dell’università e della ricerca ma non solo, perché significherebbe, parlando di transizione ecologica e rigenerazione urbana, intervenire laddove ci siano spazi abbandonati, degradati, che rischiano di diventare ricettacolo di problemi e generare insicurezza, per invece ricucirli con il tessuto urbano e far rivivere le città”.