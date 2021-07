Referendum giustizia e riduzione pressione fiscale, continua la raccolta firme di Forza Italia

Forza Italia Emilia-Romagna continua la sua campagna comunicativa e di raccolta firme per i referendum sulla giustizia e per la riduzione delle tasse.

“Referendum per una Giustizia Giusta” e “Meno Tasse Più Crescita” sono i due slogan che accompagnano, da circa un mese, tutti i banchetti che nei week end si trovano nelle piazze principali della regione. Questo week end i banchetti si terranno sabato 24 luglio a Piacenza, in via XX Settembre dalle ore 9:30 alle 12, a Fiorenzuola d’Arda, in Piazza Taverna sempre dalle 9:30 alle 12, e anche a Gropparello in Piazza Roma dalle ore 9:30 alle ore 12:30. “I dirigenti locali e provinciali – fa sapere una nota – saranno a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie e per discutere anche di tutte le questioni nazionali e locali”.