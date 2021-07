Referendum giustizia e riduzione pressione fiscale, raccolta firme di Forza Italia

Prosegue in tante piazze dell’Emilia-Romagna la raccolta firme di Forza Italia per i referendum sulla giustizia e per la riduzione della pressione fiscale.

I dirigenti provinciali e locali del partito saranno presenti sabato 17 luglio, dalle ore 9:30 alle ore 12, in due gazebo che verranno allestiti a Piacenza, in via XX Settembre, e a Fiorenzuola d’Arda in Piazza Taverna per incontrare i cittadini e illustrare le proposte del partito azzurro “per una concreta ripartenza del Paese”: “Aspettiamo i cittadini numerosi ai nostri banchetti, per far sentire forte e chiara la voce degli italiani. Forza Italia c’è!”.