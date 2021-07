Rimbalza il fatturato dell’industria: +19 % nei primi sei mesi 2021 “Il vaccino aiuta l’economia”

Fatturato del comparto manifatturiero in crescita del 18,95%, con un incremento del mercato interno pari al 25,38 % e dell’export del 8,26%.

Sono questi i numeri presentati da Confindustria Piacenza, che dimostrano come il primo semestre del 2021 abbia mantenuto le previsioni positive per la nostra economia dopo la crisi causata dalla pandemia.

Ad illustrare l’indagine congiunturale il presidente di Confindustria, Francesco Rolleri, insieme al direttore Luca Groppi.

La meccanica, comparto più rappresentativo per Piacenza, raggiunge il + 28,82% del fatturato totale, che raggiunge quota del 52,21% rispetto al mercato interno e del 10,15% per l’export. Si continua a risentire di un contesto internazionale meno favorevole rispetto a qualche anno fa, dovuto al rallentamento del settore automotive e aerospace e alle tensioni tra Cina, Usa e Russia.

L’alimentare invece, che aveva sofferto meno nei mesi scorsi, ora vede un incremento del 2,66%. Sul fronte dell’occupazione, anche qui c’è un miglioramento in tutti i settori: 1,94%.

Il presidente Rolleri ha commentato così i numeri dell’indagine congiunturale: “Sono state confermate nostre previsioni positive. Noi siamo ottimisti ma ci sono situazioni da tenere sotto controllo, come quella sanitaria. Siamo ancora in una condizione di emergenza sanitaria nazionale, almeno fino alla fine dell’anno, lo sottolineo perché tendiamo a dimenticarcelo. Le nostre aziende sono state chiuse durante il lockdown, altre aziende come il commercio hanno subito fino a poco fa pesanti limitazioni. Complice il caldo estivo c’è chi tende a dimenticarselo, noi invece non lo scordiamo. Vogliamo lavorare e per poterlo fare dobbiamo essere tutti vaccinati. Fino a quando non sarà raggiunto questo obiettivo, avremo una spada di damocle sulla nostra testa, che condiziona il nostro lavoro e la nostra vita”.

Sono positive anche le previsioni per il secondo semestre del 2021, con un consolidamento della ripresa. Ma sarà necessario valutare l’impatto della situazione sanitaria, ancora in evoluzione. “Va tenuto sotto controllo anche l‘inflazione, che riguarda le materie prime e i trasporti, con ripercussioni negative sui margini di profitto e capacità di approvvigionamento (segnalata dal 54% degli imprenditori)” – è stato sottolineato.

Altro tema delicato riguarda i costi delle materie prime: “Confindustria Nazionale ha delle previsioni positive – dice Rolleri – per l’autunno, questo ci consentirà di avere approvvigionamenti per far fronte alle richieste”. Dall’indagine è emerso infatti come il rincaro delle materie prime abbia generato una riduzione dei margini di profitto per il 68% delle imprese, mentre solo il 40 per cento ha ritoccato i prezzi. Attese positive anche per l’occupazione: il 70% esclude di ricorrere alla cassa integrazione.

“Cresce di più il mercato italiano rispetto a quello estero, è il risultato degli investimenti di Industria 4.0, oltre al fatto che i paesi esteri hanno fronteggiato più tardi rispetto all’Italia l’emergenza pandemica. Noi ne stiamo uscendo prima. Difficile comparare questa crisi con quella del 2009, questa è più complessa. Non appena e’ stata trovata la soluzione per l’emergenza sanitaria, i vaccini, ecco che l’economia ha ripreso a marciare. Altra differenza, l’intervento del Governo e dell’Ue, assenti durante la crisi del 2009-2011″.

Per Rolleri l’altro tema da sottolineare è l’incremento della occupazione: “Notiamo ancora la carenza di personale tecnico, abbiamo atteso i ragazzi appena diplomati negli istituti tecnici. Possiamo già dirvi che sono già stati tutti presi, avevamo già rassicurato in questo senso i ragazzi neo diplomati lo scorso anno. Sono pochissimi quelli che non hanno già avuto una o più proposte di lavoro”.

IN AGGIORNAMENTO