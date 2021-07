Ristrutturazione dell’ex hotel San Marco, limitazioni al traffico dal 15 luglio al 5 settembre

Lavori in corso in alcune strade cittadine. Di seguito il dettaglio degli interventi e le disposizioni al traffico comunicate dall’amministrazione comunale di Piacenza

Via Cittadella, lavori all’ex hotel San Marco – Per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un palazzo di proprietà dell’Ausl (l’ex hotel San Marco, ndr), anche mediante l’utilizzo di una gru di cantiere, dalle ore 24 di giovedì 15 luglio alle ore 24 di domenica 5 settembre, in via Cittadella, nel tratto compreso fra l’incrocio con largo Matteotti e via San Marco e l’intersezione stradale formata con via Borghetto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nelle aree delimitate dalla apposita segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei possessori di posto auto, i quali potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia con ingresso e uscita in via Borghetto). I veicoli provenienti da piazza Cavalli, giunti all’incrocio formato con largo Matteotti, avranno l’obbligo di svolta a sinistra verso via San Marco, mentre quelli provenienti da largo Matteotti avranno l’obbligo di procedere dritto verso via San Marco.

Via Sopramuro – Per consentire l’esecuzione di lavori edili sulla facciata di un immobile, dalle ore 7 alle ore 19 di giovedì 22 luglio, in via Sopramuro, nel tratto di strada in corrispondenza del civico 43, è istituito il divieto di circolazione. Nel restante tratto della via non interessato dai lavori (dalla zona del cantiere sino a via Chiapponi) sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dalla apposita segnaletica e la revoca del senso unico di circolazione ad uso esclusivo dei residenti.

Via Dante e via Poggi – Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione stradale, dalle ore 8 di domani, martedì 13 alle ore 20 di venerdì 16 luglio, in viale Dante Alighieri, nel tratto compreso tra la rotonda posta all’incrocio con via Porri e via Durante e l’intersezione stradale formata con via Manfredi, e in via Poggi, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Dante e quello con via Rossi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dalla apposita segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti, dei proprietari e degli utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i cui veicoli potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).