Ritorna il Valtidone Wine Fest, a settembre 4 appuntamenti tra vino e gastronomia

Torna il Valtidone Wine Fest, con la formula classica dedicata ai 4 weekend di settembre.

Si inizia il 5 settembre a Borgonovo, con ortrugo e chisola, per poi proseguire a Ziano il 12 settembre con Sette Colli in malvasia. Il 19 settembre è la volta del Comune di Alta Valtidone, a Nibbiano, con DiTerreDiCibiDiVini e DiOli. Chiude la rassegna Pianello, il 25 settembre con Pianello Frizzante.

La rassegna è stata presentata in Provincia, dagli amministratori dei quattro Comuni promotori: Franco Albertini (primo cittadino di Alta Valtidone e consigliere provinciale), Pietro Mazzocchi (Borgonovo), Manuel Ghilardelli (Ziano) e Massimiliano Sacchi (Pianello). Come è consuetudine, ogni appuntamento sarà dedicato non solo ai vini tipici della provincia di Piacenza, ma anche alla scoperta delle specialità gastronomiche del territorio e di altri prodotti di eccellenza come l’olio (ad esempio a Nibbiano). Tra gli sponsor dell’evento Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone.

La manifestazione, che si terrà del rispetto dei protocolli di sicurezza e delle normative anti covid, sarà accompagnata anche da un contest social: per partecipare è sufficiente seguire Valtidone Wine Fest su Facebook e Instagram, usando l’hashtag #winepass. Per i vincitori in palio bottiglie di vino e degustazioni durante la rassegna.