Ritratti e figure nella collezione Mazzolini, il 17 inaugurazione della mostra a Rivergaro

Verrà inaugurata sabato prossimo, 17 luglio, alle ore 17, presso l’Auditorium Casa del Popolo di Rivergaro, la mostra “Ritratti e figure nella collezione Mazzolini: un viaggio nel secolo breve”, promossa dal Comune e dal Centro di Lettura di Rivergaro. L’esposizione, curata da Luca Maffi, presenta 27 opere provenienti dal museo della nota raccolta, che ha sede a Bobbio presso gli ambienti dell’ex monastero di San Colombano.

Nata dalla volontà di valorizzazione delle opere del Museo, su proposta del Centro di Lettura di Rivergaro a Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, la mostra – dopo l’ottimo riscontro dello scorso anno – vuole dare risalto in questa battuta al corpus ritrattistico-figurativo della Collezione, inteso nelle sue varie sfumature, dal ritratto vero e proprio, all’autoritratto, alla figura nel contesto. Il risultato è un bellissimo viaggio alla scoperta della storia della pittura italiana tra il primo e secondo Novecento, un’occasione per scoprire tra gli altri anche artisti ancora poco noti al grande pubblico ma meritevoli di una giusta valorizzazione, nonché un’opportunità per ammirare alcune delle opere usualmente conservate nei depositi del Museo.

Nel catalogo realizzato a corredo, il saggio introduttivo e le schede di Luca Maffi delineano quel continuo oscillare tra figurativo e colore, tra immagine realistica ed emozionale che caratterizza l’arte del Novecento, per approfondire poi le biografie degli artisti selezionati. Tra i pezzi esposti, ricordiamo Semaforo animato di Enrico Baj, le opere di Bruno Cassinari, Henry d’Anty, Fiorenzo Tomea e Antonio Recalcati, solo per citare alcuni nomi significativi. La mostra sarà visitabile da sabato 17 luglio al 5 settembre 2021, con ingresso libero, nei seguenti orari: mercoledì, giovedì, venerdì, 21 – 23 sabato, domenica e festivi 17 – 19, 21 – 23.

Durante il periodo di apertura della Mostra saranno organizzati diversi eventi collaterali, tra cui visite guidate all’esposizione condotte dal Curatore nei giorni di lunedì 26 luglio, giovedì 5 e 19 agosto, e giovedì 2 settembre alle ore 21. La partecipazione alle visite guidate è gratuita e, per garantire il contingentamento, sarà consentita a un massimo di 20 persone. I visitatori della mostra che presenteranno il catalogo in Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, avranno diritto al biglietto d’ingresso ridotto al Museo.