Rogo in strada nella serata dell’8 luglio in via Divisione Partigiana Valnure a Piacenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto due vetture e un van parcheggiati a pochi metri dalle case. Una vettura è andata completamente distrutta, sono in corso le indagini per capire le cause dell’incendio.

Il video dell’incendio è stato condiviso via Facebook