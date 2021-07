Roller Games, Bagatta (Felix Fiorenzuola) si aggiudica il titolo nazionale

Felix Fiorenzuola ancora in evidenza agli Italian Roller Games di Rimini.

Dopo il record mondiale di Gianmarco Savi, è la 18enne Giada Bagatta, portacolori della società fiorenzuolana a conquistare il titolo nazionale per l’esercizio libero. Giada ha primeggiato in una competizione che ha visto schierate 70 atlete. Dopo le 2 semifinali, ne sono passate 33 alla fase conclusiva della competizione per aggiudicarsi il titolo nazionale della divisione D esercizi liberi. A decretare la classifica, 3 giudici che assegnano un punteggio per il contenuto tecnico e uno per il contenuto artistico dell’esercizio proposto, e per Giada il consenso è sttao unanime: tutti e tre l’hanno messa al primo posto.

La trepidazione, in squadra, è stata tanta perché è stato necessario attendere circa 3 ore prima che uscisse la classifica definitiva.