Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

Foto 3 di 3





IL BLOG

Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: Visita alla mostra dedicata alla Madonna Sistina

I Soci ed ospiti del Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia si sono ritrovati, complice una bella serata estiva, per visitare la splendida mostra (voluta dalla diocesi di Piacenza-Bobbio e curata dal critico Eugenio Gazzola, dalla direttrice dei musei di Palazzo Farnese Antonella Gigli e dal direttore dei Beni culturali della diocesi Manuel Ferrari) dal titolo “La Madonna Sistina rivive a Piacenza”: un ‘occasione per rivivere la storia del capolavoro di Raffaello, in quel monastero di San Sisto dove per 240 anni era rimasta nascosta prima di prendere essere portata a Dresda; la tela era infatti collocata nell’abside della chiesa abbaziale dove potevano ammirarla solo i monaci benedettini.

Gli organizzatori, a causa dell’impossibilità di avere l’originale, hanno compiuto ogni sforzo per far “rivivere” la Madonna Sistina nel luogo per il quale fu realizzata; per la prima volta, grazie all’apertura al pubblico dell’appartamento dell’abate, il visitatore è introdotto in un monastero fondato nel IX secolo: di grande impatto la Galleria seicentesca ed il vestibolo ottagonale dove il pubblico fa la conoscenza virtuale di quattro protagonisti della storia del monastero: la fondatrice regina Angilberga, l’abate duecentesco Gandulfus, l’architetto piacentino Alessio Tramello e Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V e duchessa di Parma e Piacenza, il cui sepolcro è conservato nella chiesa.

All’interno della chiesa grande copia tardo seicentesca della Madonna Sistina, inserita in una cornice barocca, sormonta il coro: qui è possibile virtualmente prendere parte ai Vespri che i monaci recitavano ogni sera, mentre uno scalone elicoidale permette di scendere in cripta dove, con il contributo della tecnologia, lo spettatore ripercorre la storia della Madonna Sistina. Su una parete gli Organizzatori hanno voluto riproporre la fortuna letteraria dell’opera, in modo particolare i volumi e le pagine ad essa dedicati da grandi scrittori e filosofi; in un ambiente speciale a specchi viene invece celebrata la famosa coppia di cherubini raffaelleschi, i due angioletti più famosi, amati, riprodotti, copiati resi addirittura icona pop da artisti come Dalì e Warhol, passando per le versioni Kitsch di Fiorucci.

Una Madonna di Raffaello universalmente celebre, in esilio alla Gemäldegalerie di Dresda dal 1754, quando, dopo due anni di trattative estenuanti, i monaci dell’abbazia piacentina di San Sisto vendettero il dipinto ad Augusto III, Elettore di Sassonia e re di Polonia, il maggior collezionista d’arte della sua epoca (lo comprò per 25.000 scudi romani, la cifra più alta mai pagata fino ad allora per un’opera d’arte). Raffaello aveva dipinto il suo capolavoro tra il 1512 e il 1513, come una finestra aperta sul cielo, con i personaggi disposti in un triangolo: la fama dell’opera è strettamente legata al suo fascino enigmatico, alle domande che pongono quella Madre che scende dal cielo procedendo sulle nubi verso gli spettatori, quel Bambino che rivolge uno sguardo spaventato al mondo, quei due angioletti alati che, appoggiati su un davanzale, sembrano quasi annoiati; la Madonna Sistina procede verso l’uomo, guarda in avanti, simbolo di bellezza e di dolore, di fiducia e di paura, continuando ad affascinare come già ha fatto con moltissimi scrittori, intellettuali e filosofi: Winckelmann, Schiller, Herder, Schlegel, Goethe, Schopenhauer, Novalis, Pushkin, Lermontov, Turgenev, Gogol, Tolstoi, Nietzsche, Freud, Spengler, Max Weber, Heidegger, Benjamin, Ernst Bloch, Rudolf Steiner, Thomas Mann.

Al termine della visita alla mostra, la serata è proseguita presso la Caserma del 2 Reggimento Genio Pontieri, dove i Partecipanti sono stati piacevolmente accolti dal Comandante del Reggimento, Col. Federico Collina, con un rinfresco all’interno del Chiostro della Caserma.