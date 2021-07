Weekend a due volti a Piacenza: sabato sole, caldo e tempo stabile, domenica in arrivo piogge e temporali.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 31 luglio è prevista una giornata in prevalenza serena, con in serata la tendenza ad un aumento della nuvolosità e possibili piogge. Temperature massime comprese tra 27 gradi sui rilievi e 34 gradi in pianura. Nuvole e piogge sparse anche nella mattinata di domenica 1 agosto, con probabili rovesci temporaleschi sui rilievi. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità e dalla sera sereno. Temperature in calo rispetto al giorno precedente, con massime pomeridiane comprese tra i 21 gradi sui rilievi e i 27 gradi in pianura.