Salgono i contagi a Piacenza: con 35 casi ogni 100mila abitanti è ottava in Italia

Piacenza all’ottavo posto tra le province italiane con l’incidenza di contagio da covid più alta nell’ultima settimana: sono 35 i casi ogni 100mila abitanti.

In linea con un trend che riguarda tutto il Bel Paese, la nostra città è tra le 21 province italiane con almeno 20 casi ogni 100mila abitanti. In tutto sono invece 47 quelle che presentano un’incidenza di oltre 10 casi per 100mila abitanti. I dati emergono dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). Oltre all’aumento dell’incidenza dei contagi, a livello nazionale risale al 2% il tasso di positività tra i soli test molecolari e, negli ultimi sette giorni, passa da sei a sette la media degli ingressi giornalieri in terapia intensiva.

Dalle analisi risulta inoltre che “sembra ora sotto controllo situazione a Napoli e ad Ascoli Piceno, due delle cinque sorvegliate speciali assieme a Caltanissetta, Lodi e Verona, dove invece la situazione è peggiorata”. Ecco di seguito l’incidenza nelle 47 province coinvolte: Caltanissetta (149), Enna (77), Cagliari (69), Lodi (57), Ragusa (56), Verona (55), Agrigento (40), Piacenza (35), Treviso (32) Sud Sardegna e Cremona (31), Roma e Trieste (30), Rimini (27), Massa Carrara (23), Mantova (22), Reggio Calabria e Oristano (21), Lucca, Milano, Reggio Emilia (20), Varese (19), Padova e Venezia (18), Messina, Pescara, Siracusa e Bolzano (17), La Spezia, Campobasso e Pisa (16), Arezzo e Bologna (15), Gorizia, Como, Vicenza, Trento, Siena, Modena e Pavia (14), Pistoia, Salerno, Forli’-Cesena, Pesaro e Urbino e Ancona (13), Isernia e Brescia (11).