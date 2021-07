Sanremo vi avvolgerà tra i suoi colori e i tipici carrugi per regalarvi un’estate 2021 semplicemente indimenticabile

Sanremo vi aspetta, incastonata tra cielo a mare è pronta a svelarvi tutti i segreti della sua storia. Affacciata sul mare, Sanremo è nota in tutto il mondo come la città dei fiori e della musica, ma…Sanremo è molto di più, ed è pronta a svelarvi i suoi segreti preziosi.

Arrivati a Sanremo potrete chiudere gli occhi e godervi la sensazione di essere giunti in paradiso. L’eleganza della sua architettura, la presenza del mare e un’esplosione di fiori faranno da cornice alla vostra estate 2021. Custodita all’interno dei suoi storici “carrugi”, Sanremo non smetterà di stupirvi. I primi insediamenti della città risalgono attorno all’anno Mille d.c., ma deve la sua caratteristica forma “a pigna” alle fortificazioni che si susseguirono nel corso dei secoli. L’esigenza di proteggersi dalle invasioni e dai pericoli che arrivavano dal mare ne hanno disegnato il cuore pulsante: la Pigna infatti è il centro storico di Sanremo e racchiude ancora oggi tutta la potenza di una città che scrutando il mare dalle sue alture, proteggeva se stessa e i suoi abitanti. Oggi la Pigna custodisce ancora il suo fascino ed è il simbolo di una storia mai dimenticata.



Sanremo città dei fiori e della canzone italiana: sul palco del Teatro Ariston infatti sono saliti tutti i più grandi cantanti al mondo e, dal 1977 ospita il Festival di Sanremo. Il Teatro Ariston fu progettato negli anni ‘40, inaugurato nel 1953 e rappresenta una parte importante della storia contemporanea del nostro Paese.

Il tempo scandito dalla vacanza è un tempo diverso, scorre lentamente e permette di assaporare gli attimi senza pensieri. Sanremo farà da cornice ai vostri momenti spensierati e distillerà per voi alchimie inattese: tra il profumo dei fiori, la risacca del mare, lente passeggiate avvolti tra le case eleganti, vi condurrà alla scoperta di angoli inattesi.

Ad esempio, forse non tutti sanno che… il premio Nobel fu istituito a Sanremo. L’omonimo scienziato svedese infatti fu talmente stregato dal fascino della città che decise alla fine dell’800 acquistò una splendida villa in stile moresco. Questa dimora fu il “buen retiro” di Alfred Nobel che decise di trasferirsi proprio a Sanremo per continuare i suoi studi fino alla morte che avvenne nel 1895. Fu proprio nel testamento di Nobel che il famoso premio ebbe vita. Ancora oggi la villa ne custodisce una copia insieme a una collezione degli strumenti scientifici appartenuti allo scienziato.

Non potete lasciare Sanremo se prima non avrete visitato il mercato annonario, centro dell’eccellenza gastronomica della città. Con i suoi colorati banchi di frutta, i prodotti tipici, i negozi storici, le sue panetterie, le macellerie, le salumerie, un’apoteosi di gusti e sapori da scoprire, magari in una pausa tra una visita alle bellezze naturali e un po’ di tintarella.

Sanremo non smette di stupire e dopo una sosta al mercato vi attende la magnifica vista che si gode dal santuario della Madonna della Costa. La chiesa domina dalla collina della Pigna e offre un tuffo dall’alto sui colori della città che vi lascerà senza fiato. La Chiesa fu ricostruita su una cappella mariana, oggi la facciata è in stile barocco, e la struttura che è arrivata fino a noi risale al progetto del 1630.

Villa Ormond merita sicuramente un appuntamento. La villa fu fatta costruire alla fine dell’Ottocento e ancora oggi rappresenta una delle dimore più eleganti e ricche di fascino di Sanremo. Caratterizzata da ampie stanze con soffitti a cassettoni, la Villa nel corso dei secoli ha spesso ospitato l’élite dell’aristocrazia europea, ma Villa Ormond è soprattutto nota per il suo parco, che ospita piante molto rare ed esotiche e al suo interno potrete scovare anche un perfetto giardino giapponese, che vi lascerà letteralmente senza fiato!

L’estate 2021 ha i colori di Sanremo, non mancate l’occasione di visitare questa città e i suoi tesori, concedetevi il lusso di farvi coccolare dalla sua storia tra mare e profumo di fiori.

