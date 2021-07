Santa Maria di Campagna, il 4 agosto visita guidata per la Terza età

Visita guidata per la Terza età in Santa Maria di Campagna.

L’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza ripropone, giovedì 4 agosto, la visita guidata alla basilica di Santa Maria di Campagna, capolavoro dell’architetto piacentino Alessio Tramello. I visitatori verranno accompagnati all’interno della magnifica chiesa rinascimentale situata a due passi dalle mura della città antica. Il percorso guidato rappresenterà l’occasione per ammirare i meravigliosi affreschi cinquecenteschi realizzati da Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone e da Bernardino Gatti, detto il Sojaro. Alzando lo sguardo verso la splendida cupola, sarà possibile cogliere l’intensità e la complessità del ciclo pittorico realizzato dal Pordenone nel primo Cinquecento. Percorrendo il prestigioso edificio, dall’elevato contenuto storico-artistico, si possono ammirare i suggestivi affreschi dedicati a Sant’Agostino e a San Giorgio, per poi soffermarsi sulle meravigliose opere d’arte che ricoprono le cappelle laterali. I visitatori avranno infine l’occasione di osservare da vicino la maestosità del presbiterio, dominato dall’altare maggiore, e lo splendido organo realizzato nella prima metà dell’Ottocento dalla celebre bottega Fratelli Serassi.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523.492724, cui ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. Le iscrizioni saranno raccolte a partire da lunedì 2 agosto dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti. Trattandosi di una seconda edizione, verrà data priorità a chi si trova in lista d’attesa. Il costo della visita è pari a 5 euro da pagare in loco alla guida.