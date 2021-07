Scivola sul balcone, i vicini danno l’allarme: anziana soccorsa

Incidente domestico, nel primo pomeriggio di domenica 25 luglio, per un’aziana, scivolata mentre si trovava sul balcone della propria abitazione.

E’ successo in via Guerra Carolippo a Piacenza, nella zona di via Manfredi. A seguito della caduta la donna non è più stata in grado di rialzarsi: sono stati i vicini a sentire le sue richieste di aiuto e ad avvisare i soccorsi: sul posto, insieme ai sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco, che con l’ausilio di una scala hanno raggiunto il balcone prestando i primi soccorsi alla donna, poi affidata alle cure del personale sanitario.

Condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.