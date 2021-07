Scontro all’incrocio tra via Lanza e Don Minzoni a Piacenza, una donna ferita.

Una mancata precedenza la causa dell’incidente, che ha coinvolto una Toyota Yaris (proveniente da via Don Minzoni) e una Nissan Qashqai (in arrivo da via Lanza). Ad avere la peggio la conducente della Yaris, una ragazza di 34 anni, rimasta ferita in modo serio, ma non grave, e soccorsa dall’ambulanza della Croce Bianca e dall’autoinfermieristica del 118.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.