Scontro con un furgone sulla via Emilia, pick-up finisce nel canale: ferito il conducente

E’ di un uomo ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 16 luglio lungo la via Emilia tra Pontenure e Cadeo (Piacenza).

Si trovava alla guida di un pick-up, che viaggiava in direzione Fiorenzuola, rimasto coinvolto in uno scontro, le cui cause sono in corso di accertamento, con un furgone proveniente dalla direzione opposta. A seguito dell’impatto i due mezzi sono usciti di strada, con il pick-up che ha terminato la propria corsa in un canale (nella foto in alto). Il conducente è stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto e l’autoinfermieristica del 118, giunti rapidamente sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: le sue condizioni sono serie. Illesa invece la persona alla guida del furgone.