Scontro in centro a Podenzano tra due moto e un’auto, nel tardo pomeriggio del 10 luglio.

L’incidente è avvenuto lungo via Roma: le due moto si stavano dirigendo verso Piacenza quando una delle due, condotta da un uomo di 42 anni, è venuta a contatto con un’auto, una Volkswagen Touran, cadendo a terra e facendo cadere anche un’altra due ruote.

Probabilmente i motociclisti stavano tornando da Grazzano Visconti, dove si è tenuto un raduno di bikers appassionati di Harley Davidson.

A rimanere ferito il centauro, un lodigiano di 42 anni: le sue condizioni in un primo momento erano sembrate molto serie, tanto è vero che era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso decollato da Parma e che è atterrato in un campo nei pressi della piscina di Podenzano.

Ad un esame più attento da parte dei sanitari, giunti sul posto con l’auto infermieristica 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, si è deciso per il trasporto in ambulanza all’ospedale di Piacenza.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale Bassa Valnure Valchero, una pattuglia della PolStrada e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentali.