Scontro sulla Statale 45, grave motociclista: trasportato all’ospedale di Parma

Sono gravi le condizioni di un motociclista rimasto ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 29 luglio lungo la Statale 45, nei pressi di Ponte Organasco.

Secondo quanto si è appreso, il centauro, di 29 anni, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone (nella foto sopra) finendo a terra dopo essere stato sbalzato dalla sua due ruote. Nell’impatto ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dai sanitari giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’automedica da Bobbio. Attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma, che ha trasportato il motociclista all’ospedale Maggiore della città ducale per il ricovero nel reparto di rianimazione.