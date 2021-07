Scontro tra auto e moto all’incrocio, soccorso il centauro

Incidente poco dopo le 14 di lunedì 19 luglio lungo la via Emilia Pavese a Castelsangiovanni (Piacenza). Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, una moto e un’utilitaria si sono scontrate all’intersezione con via San Bernardino.

L’auto in svolta è stata centrata dal centauro, che ha avuto la peggio cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza Val Tidone e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino. Per il tempo strettamente necessario per i rilievi di legge, il traffico ha subìto dei rallentamenti.