Scontro tra due camion e un’auto in A21: coppia di coniugi ferita

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 22 luglio al chilometro 157 dell’autostrada A21, in direzione Brescia, in prossimità dell’uscita di Piacenza Ovest.

Da quanto si è appreso si tratta di una coppia di coniugi, residenti in provincia di Bergamo, che viaggiava a bordo di una Mercedes rimasta coinvolta intorno alle 18 in uno scontro con due mezzi pesanti. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto con le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e della Pubblica Assistenza Valtidone, insieme ai vigili del fuoco di Castelsangiovanni. Sul luogo dell’incidente è atterrata anche l’eliambulanza, decollata da Parma. A riportare le conseguenze più gravi è stato l’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, trasportato all’ospedale di Piacenza: non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita. Non sono invece giudicate preoccupanti le condizioni della moglie. Illesi i due conducenti dei mezzi pesanti.

Foto 2 di 2



Dei rilievi si occupano gli agenti della Polstrada di Alessandria. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni alla circolazione, con lunghe code nel tratto interessato. Sul posto anche i mezzi di Satap.