Scontro tra uno scooter e un’auto: ferito 40enne

Incidente in via Emilia Pavese a Piacenza, coinvolti uno scooter e un’utilitaria.

E’ successo poco dopo mezzogiorno del 16 luglio, all’altezza della rotatoria che si interseca con via Einaudi in direzione del ponte di San Nicolò: un uomo di circa 40 anni, in sella al suo mezzo a due ruote, è stato urtato da una piccola auto condotta da una donna. A seguito del contatto tra i due mezzi, l’uomo è rimasto “agganciato” alla vettura e trascinato per alcuni metri.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto medica del Pronto Soccorso e un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. Dopo aver ricevuto le prime cure, il conducente dello scooter è stato trasportato all’ospedale in condizioni serie: avrebbe riportato un trauma ad una spalla e alcune escoriazioni.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.