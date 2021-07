Sei Giorni, il campione del mondo Thomas conquista l’omnium

6 GIORNI DELLE ROSE, L’IRIDE DI BENJAMIN THOMAS RISPLENDE A FIORENZUOLA

La partita di calcio Italia-Belgio sarà proiettata sul maxischermo del Velodromo. Modificato il programma di gara

Risplende l’arcobaleno sul Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda, dove il campione del mondo Benjamin Thomas ha conquistato l’omnium davanti al campione olimpico in carica, Elia Viviani. Un grande podio (completato dal giovane e talentuoso russo Vlas Shichkin) per l’omnium di classe 1 Uci (Gran Premio GM Termosanitari) che ha animato la giornata di oggi, una delle gare più attese di tutta la 6 Giorni delle Rose, al Velodromo Attilio Pavesi fino a lunedì sera. Thomas ha vinto con 143 punti, trenta in più di Viviani, mentre Schichkin ha chiuso a quota 106, con due lunghezze di vantaggio sul francese Donavan Grondin e quattro sul tedesco Tim Tom Teutenberg.

A vincere le prime tre prove erano stati Schichkin (primo nello scratch davanti a Donegà), Teutenberg nella tempo race, davanti a Thomas, che ha poi fatto sua l’eliminazione precedendo Shichkin e Viviani. A premiare i tre sul podio è stato Samuele Marzoli, vincitore nel 2004 della 6 Giorni delle Rose.

Seconda serata nella quale è proseguita la gara a coppie femminile, anche qui con la Francia protagonista: Clara Copponi e Marie Le Net (Salumificio La Rocca) hanno dominato la madison finale, portandosi al comando della classifica generale che ieri vedeva in testa Vittoria Guazzini e Rachele Barbieri (Pavinord).

Nel giro lanciato donne, vittoria delle francesi Victoire Berteau e Marion Borras (Maglificio Rosti), con il tempo di 23,340, che hanno preceduto le connazionali Le Net-Copponi del Salumificio La Rocca (23,913) e le sorelle polacche Daria e Wiktoria Pikulik (Rossetti Market), 24,036. Quinta piazza per Guazzini e Barbieri, che ha anche vinto nel pomeriggio l’Eliminazione di classe 1 Uci valida come Gp Alu Tecno.

Il programma del 2 luglio è stato modificato per dare modo al pubblico della 6 Giorni di assistere ai quarti di finale degli Europei di calcio fra Italia e Belgio (alle 21) sul maxischermo all’interno del campo. Per questo motivo il programma è stato modificato: si parte alle 18 con le qualificazione della corsa a punti per Uomini Elite, per poi proseguire con la finale dello scratch Donne Under 23 e continuare, senza pausa, con il giro lanciato delle donne, poi la finale della corsa a punti maschile di classe 1. Quindi, alle 21.30, inizierà l’americana femminile, mentre sullo schermo andranno le immagini della partita. Un modo per offrire agli appassionati un doppio grande spettacolo da vivere tutti insieme, seppur osservando il distanziamento interpersonale necessario.

L’ingresso al Velodromo sarà, come sempre, gratuito, mentre per chi non potrà assistere allo spettacolo dal vivo ci sarà il live streaming sulla pagina facebook “6 Giorni delle Rose – Fiorenzuola” e sul sito www.fiorenzuolatrack.it, dove sono pubblicati anche tutti i risultati.

Questo il programma della 3^ serata (2 luglio)

h. 18.00

Men Elite – Points race Qualifications (35 laps, 7 sprints, 24 qualified)

Women Under Scratch Final (25 laps)

Award Ceremony

SGR Women: Flying Lap

Men Elite: Points race Final (75 laps, 15 sprints)

Award Ceremony

h. 21.30

SGR WE: Madison Final* 50 laps (10 sprints)

Award Ceremony

(ph Cantalupi)