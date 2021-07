Sei torri per il nuovo ospedale: ecco il progetto preliminare “Struttura flessibile e moderna” E costa di più

Presentazione ufficiale all’Ex Chiesa del Carmine dello studio di fattibilità e del progetto preliminare del nuovo ospedale di Piacenza. La nuova struttura sanitaria sarà composta da un edificio centrale e sei torri per uno schema a stella: un ospedale che richiama il disegno radiale delle valli appenniniche e quello cartesiano della città, nel quale saranno potenziate e riorganizzate tutte le attività attualmente presenti al Guglielmo di Saliceto.

Lo studio di fattibilità ha raccolto la lezione della pandemia, orientando le scelte dei tecnici – la società di progettazione Policreo di Parma – verso una struttura ad altissima innovazione, adeguata alle più moderne esigenze della sanità. Soprattutto flessibile, pensata in maniera da aumentare il numero dei posti letto in caso di necessità, come appunto è successo con il covid. Si tratta di un inedito a livello nazionale: secondo quanto previsto dal progetto, nel nuovo presidio ospedaliero sarà possibile incrementare fino al 16% dei posti letto disponibili in caso di bisogno, arrivando a garantirne fino a 601. Grande attenzione anche al comfort degli utenti (una stanza su tre sarà a solo un letto; gli spazi comuni, gli accessi e i percorsi saranno tutti orientati alla sicurezza, all’accoglienza e al benessere di pazienti e accompagnatori) e del personale sanitario.

L’intervento si svilupperà su una superficie complessiva di 272mila metri quadri (quella del solo ospedale è di 115.307) troveranno spazio non solo una nuova pista per l’atterraggio dell’elisoccorso, ma anche elementi di attenzione all’utenza e al personale interno: grandi spazi verdi, strade di collegamento, un percorso ciclo pedonale, aree attrezzate per la sosta e 1200 parcheggi.

Alla presentazione erano presenti il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco Patrizia Barbieri, le autorità e i sindaci. Il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino ha illustrato le caratteristiche del nuovo polo ospedaliero. “Il nuovo ospedale di Piacenza – ha affermato – è il primo progettato post pandemia. Ricordo l’incontro che feci nel maggio 2020 con il presidente Bonaccini, mi disse che l’ospedale doveva essere simbolo di ripartenza dopo il covid, ma anche un modello per quanto riguarda impianti e strutture, a partire da quello che abbiamo imparato dalla pandemia. Concetto fondamentale è dunque la flessibilità: significa che non abbiamo bisogno di una situazione in cui ci sono posti fissi in terapia intensiva, ma, piuttosto, a partire da 15-20 posti letto, se necessario, arrivare a 40-50 in pochissimo tempo”. Sul tema dei costi del nuovo ospedale, Baldino ha detto: “Verrà a costare, tutto compreso, 235-240 milioni di euro: la Regione ha deciso di incrementare sensibilmente il budget rispetto all’inizio. Si parlava infatti di circa un centinaio di milioni di euro in meno”.

Alcuni dati del nuovo ospedale secondo il progetto presentato dall’Ausl:

Secondo quanto riferito dall’Ausl, le caratteristiche del nuovo ospedale ricalcano e potenziano quelle presenti nell’attuale: tutte le funzioni troveranno miglior collocazione, attraverso la disponibilità di spazi più razionali e la valorizzazione e il potenziamento delle principali aree.

– L’area interventistica con 14 sale operatorie, un blocco endoscopico con 10 sale, 8 sale parto e 4 sale di interventistica cardiologica e di emodinamica. Il progetto prevede anche il potenziamento dell’area day surgery, della chirurgia di emergenza urgenza e della chirurgia specialistica

– il blocco tecnologico, con il potenziamento della medicina nucleare, della radiologia e della radioterapia

– l’area degenze: il 35% delle stanze sarà a un posto letto, con la possibilità di inserirne un secondo per l’accompagnatore o di raddoppiare la ricettività in caso di bisogno (per esempio, per picchi pandemici)

– l’area dell’emergenza urgenza, con il potenziamento del pronto soccorso e dell’area dedicata alle terapie intensive e semintensive

– l’area materno infantile, con la valorizzazione e il potenziamento della patologia neonatale e dell’assistenza ostetrico-ginecologica e pediatrica

– l’area oncologica

– l’area di specialistica medica di secondo livello

La costruzione della nuova struttura cancellerà le pesanti diseconomie derivanti dall’organizzazione a padiglioni, ormai superata ma ancora presente al Guglielmo da Saliceto, e consentirà di investire in tecnologie e competenze.

I numeri:

497 posti letto

32 posti letto tecnici

72 posti letto flessibilità

601 posti letto totali

Superficie verde 84600

Posti auto da 1200 a 1500 ( spazi ulteriori potranno essere aggiunti dalla conversione di stalli inizialmente trattati con elementi vegetali)

Punti di ricarica per vetture elettriche

Bike sharing e parcheggio bici

Itinerario ciclabile di 1455 metri

3 fermate bus

2 aree attrezzate lungo il boulevard alberato

1400 alberi piantumati

Area per atterraggio elisoccorso

35600 kg/anno di assorbimento Co2