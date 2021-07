Serie C, il Fiorenzuola: “Ci iscriviamo”. Smentite le divergenze tra soci

“In merito alle notizie apparse nelle ultime ore sugli organi di informazione di una possibile mancata iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022, la società US Fiorenzuola 1922 smentisce categoricamente questa notizia priva di fondamento, al pari di una presunta divergenza di opinioni tra i soci, che in dodici anni di convivenza sono sempre stati concordi sulle scelte da operare. La società US Fiorenzuola 1922 conferma l’invio dei moduli per l’iscrizione al Campionato di Serie C entro i termini previsti”.

E’ la stringata nota diffusa dalla società rossonera per smentire le voci di una possibile rinuncia all’iscrizione alla serie C.