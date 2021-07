Serie C, ok della Covisoc: Fiorenzuola iscritto al prossimo campionato

Il Fiorenzuola sarà regolarmente al via del prossimo Campionato di Serie C.



Come comunica la società, il club rossonero ha infatti ottenuto il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale sia da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che della Co.Vi.So.C. In una nota, il Fiorenzuola, nella persona del Presidente e dei Vice-Presidenti tutti, intende “ringraziare la disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale e della Società Piacenza Calcio 1919 s.r.l. , che si sono resi disponibili ad ospitare eventuali prime partite casalinghe di U.S. Fiorenzuola qualora ci fosse necessità”.